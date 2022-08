Perugia-Bari, gara valida per la 3a Giornata del campionato di Serie B, in programma il 28 agosto alle 20.45, sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno. Classe 1987, di professione è avvocato. Dopo una breve parentesi da calciatore, comincia ad arbitrare nel 2004. Nel 2012 è in Serie D, dal 2015 in Lega Pro, dal 2018 in B. Ha esordito in Serie A in Parma-Udinese del 27 gennaio 2020. Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Fontemurato. Quarto ufficiale Carrione. Al Var Sacchi e Schirru. Un solo precedente tra l’arbitro di Seregno e il Bari: sfida con la Spal di Coppa Italia del settembre 2020, vinta dai ferraresi per 1-0. Di seguito, il quadro della 3a Giornata con tutte le designazioni.

Modena-Ternana (27/08, ore 20.45) Gualtieri;

Palermo-Ascoli (27/08, ore 20.45) Minelli;

Spal-Cagliari (27/08, ore 20.45) Maggioni;

Benevento-Frosinone Pairetto;

Cittadella-Venezia Giua;

Parma-Cosenza Perenzoni;

Perugia-Bari Sozza;

Pisa-Genoa Chiffi;

Reggina-Südtirol Rutella;

Como-Brescia (29/08, ore 20.45) Miele.