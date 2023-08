Serie B: arbitri 2a Giornata, Prontera per Cremonese-Bari

Questi gli arbitri designati per le partite della seconda giornata di Serie B 2023/2024, in programma da venerdì 25 a domenica 27 agosto. Gli incontri non riguardano tutte le 20 squadre del campionato, in attesa delle decisioni relative alle iscrizioni.

Sampdoria-Pisa (venerdì, ore 20.30): Camplone di Pescara.

Venezia-Cosenza (ore 20.30): Bonacina di Bergamo.

Como-Reggiana (ore 20.30): La Penna di Roma 1.

Cremonese-Bari (ore 20.30): Prontera di Bologna.

Feralpisalò-Sudtirol (ore 20.30): Gualtieri di Asti.

Modena-Ascoli (ore 20.30): Sozza di Seregno.

Parma-Cittadella (ore 20.30): Ghersini di Genova.

Catanzaro-Ternana (domenica, ore 20.30): Baroni di Firenze.

