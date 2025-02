Serie B, Antoniozzi (FdI): ‘Figc apra inchiesta su Bari-Cremonese’

“Sono certo che il procuratore federale della Figc Chiné aprirà l’inchiesta su quanto accaduto ieri in Bari-Cremonese. Se è vero che Dorval, giocatore di colore del Bari, ha ricevuto l’insulto razziale, come denunciato dall’allenatore barese Longo, il pugno dovrà essere duro. Non è concepibile che professionisti usino frasi del genere che purtroppo abbondano sugli spalti degli stadi”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

