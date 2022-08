Una tripletta di Gondo (capocannoniere con 4 reti – nella foto) permette all’Ascoli di espugnare Palermo in uno dei primi tre anticipi della 3a Giornata della Serie B. In attesa delle altre gare, i marchigiani si godono il primato solitario classifica. Prima sconfitta per il Cagliari, battuto 1-0 a Ferrara dalla Spal: al 63’ Lapadula avrebbe potuto pareggiare i conti su rigore, ma non ha centrato il bersaglio. Prima vittoria per il Modena che travolge la Ternana (4-1).

ANTICIPI SERIE B

MODENA-TERNANA 4-1

23′ rigore Diaw (M), 32′ autorete Capuano (T), 50′ Favilli (T), 64′ Falcinelli (M), 69′ Tremolada (M)

PALERMO-ASCOLI 2-3

27′ Gondo (A), 36′ Brunori (P), 45’+5’ Gondo (A), 53’ Gondo (A) 63′ Segre (P) [Espulso Valente (P) all’89’]

SPAL-CAGLIARI 1-0

37′ La Mantia [Espulsi: 32′ Di Pardo (C), 80′ Peda (S)]



Domenica 28 agosto 2022

ore 20.45 BENEVENTO – FROSINONE

ore 20.45 CITTADELLA – VENEZIA

ore 20.45 PARMA – COSENZA

ore 20.45 PERUGIA – BARI

ore 20.45 PISA – GENOA

ore 20.45 REGGINA – SÜDTIROL

Lunedì 29 agosto 2022

ore 20.45 COMO – BRESCIA

CLASSIFICA PARZIALE

Ascoli 7

Frosinone, Cosenza 6

Palermo, Cagliari, Spal, Genoa 4

Reggina, Cittadella, Venezia, Ternana, Brescia, Modena 3

Bari, Como, Parma 2

Pisa, Benevento, Perugia 1

Sudtirol 0