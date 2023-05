Serie B: 36a Giornata, Cagliari travolge Perugia nell’anticipo

SERIE B – RISULTATI 36a GIORNATA

Venerdì 05/05/2023

ORE 20.30

Perugia-Cagliari 0-5

5′ Lapadula (C), 30′ Azzi (C), 45′ Mancosu (C), 49′ Kourfalidis (C), 87′ Lapadula (C)

Sabato 06/05/2023

ORE 14.00

Cittadella-Benevento

Cosenza-Venezia

Genoa-Ascoli

Modena-Bari

Pisa-Frosinone

Reggina-Como

Ternana-Sudtirol

ORE 16.15

Palermo-Spal

Parma-Brescia

CLASSIFICA

Frosinone 71 (Promosso in Serie A)

Genoa (-1) 67

Bari 61

Cagliari* 54

Sudtirol 54

Parma 52

Pisa 46

Reggina (-3) 46

Ascoli 46

Venezia 45

Palermo 45

Modena 44

Como 43

Ternana 43

Cittadella 38

Brescia 38

Cosenza 38

Perugia* 36

Spal 35

Benevento 32

* una partita in più

PROSSIMO TURNO 37a GIORNATA

SABATO 13/05/2023

ORE 14.00

Ascoli-Cosenza

Bari-Reggina

Benevento-Modena

Brescia-Pisa

Cagliari-Palermo

Como-Ternana

Frosinone-Genoa

Spal-Parma

Sudtirol-Cittadella

Venezia-Perugia

