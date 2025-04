Serie B, 34esima giornata rinviata al 13 maggio: il Bari chiude con due trasferte

Il rinvio della 34ª giornata di Serie B al 13 maggio a causa della sospensione della giornata per la morte di Papa Francesco ridisegna il calendario del campionato e costringe tutte le squadre a riprogrammare la fase finale della stagione.

Per il Bari cambia il programma. La squadra di Moreno Longo, dopo aver affrontato il Modena il 25 aprile, giocherà a Cosenza il 1° maggio e poi ospiterà il Pisa il 5. La regular season si chiuderà con due trasferte ravvicinate: il 9 maggio al Tombolato contro il Cittadella, il 13 al Druso contro il Sudtirol. Una decisione che in un certo senso sfavorisce i biancorossi, che affronteranno un Cosenza pronto a giocarsi le ultime chance di salvezza e che riceveranno un Pisa che proprio al San Nicola vorrà festeggiare la promozione in Serie A a due giornate dal termine. Negli ultimi due turni, in trasferta, sarà battaglia con Cittadella e Sudtirol, molto probabilmente bisognose di punti salvezza.

Rinviati anche playoff e playout, con le nuove date che verranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Prossimo impegno, quindi, il match casalingo con il Modena, che arriverà al San Nicola ancora in corsa playoff. Longo dovrà fare a meno dello squalificato Favasuli e molto probabilmente non rischierà Benali dal primo minuto. Al suo posto dovrebbe essere confermato Maiello, con Oliveri a destra. In attacco sarà ancora bagarre per le due maglie da titolare.

