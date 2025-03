Serie B, 30a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 30a GIORNATA

Venerdì 14 marzo 2025

Palermo-Cremonese (20.30) 2-3 HIGHLIGHTS

55’ Gomes (P), 72’ rigore Brunori (P), 74’ Azzi (C), 86’ Valoti (C), 90’+5’ Collocolo (C)

Sabato 15 marzo 2025

Cesena-Spezia (15:00)

Cittadella-Sassuolo (15:00)

Frosinone-Brescia (15:00)

Juve Stabia-Modena (15:00)

Pisa-Mantova (17:15)

Bari-Salernitana (19:30)

Domenica 16 marzo 2025

Reggiana-Sampdoria (15:00)

Sudtirol-Carrarese (15:00)

Catanzaro-Cosenza (17:30)

CLASSIFICA

🟢 Sassuolo 66

🟢 Pisa 57

🔵 Spezia 54

🔵 Cremonese 48

🔵 Catanzaro 43

🔵 Cesena 41

🔵 Juve Stabia 40

🔵 Bari 39

⚪️ Palermo 39

⚪️ Modena 35

⚪️ Sudtirol 33

⚪️ Cittadella 33

⚪️ Carrarese 32

⚪️ Brescia 31

⚪️ Reggiana 31

🟠 Sampdoria 31

🟠 Mantova 30

🔴 Frosinone 30

🔴 Salernitana 29

🔴 Cosenza (-4) 25

Legenda

🟢 Promozione in Serie A

🔵 Playoff

🟠 Playout

🔴 Retrocessione in Serie C

🟥 calciatore espulso

⚫️ in neretto partita finita

