🔴 Serie B, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
centered image

SERIE B – RISULTATI 2a GIORNATA

Venerdì 29 agosto 2025

Reggiana – Empoli 🟥🟥 (20:30) 3-1

12’ Popov (E), 44’ rigore Gondo (R), 57’ Reinhart (R), 78’ Portanova (R)

Sabato 30 agosto 2025

Juve Stabia – Venezia (19:00)

Mantova – Pescara (19:00)

Cesena – Virtus Entella (21:00)

Palermo – Frosinone (21:00)

Spezia – Catanzaro (21:00)

Domenica 31 agosto 2025

Carrarese – Padova (19:00)

Südtirol – Sampdoria (19:00)

Bari – Monza (21:00)

Modena – Avellino (21:00)

CLASSIFICA

🟢 Cesena 3

🟢 Carrarese 3

🔵 Frosinone 3

🔵 Modena 3

🔵 Reggiana 3

🔵 Palermo 3

🔵 Venezia 3

🔵 Monza 3

⚪️ Empoli 3

⚪️ Catanzaro 1

⚪️ Juve Stabia 1

⚪️ Südtirol 1

⚪️ Virtus Entella 1

⚪️ Bari 0

⚪️ Mantova 0

🟠 Padova 0

🟠 Pescara 0

🔴 Avellino 0

🔴 Sampdoria 0

🔴 Spezia 0

PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA

Venerdì 12 settembre 2025

Avellino – Monza (20:30)

Sabato 13 settembre 2025

Juve Stabia – Reggiana (15:00)

Modena – Bari (15:00)

Padova – Frosinone (15:00)

Pescara – Venezia (15:00)

Catanzaro – Carrarese (17:15)

Sampdoria – Cesena (19:30)

Domenica 14 settembre 2025

Virtus Entella – Mantova (15:00)

Südtirol – Palermo (17:15)

Empoli – Spezia (19:30)

