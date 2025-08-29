🔴 Serie B, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 2a GIORNATA
Venerdì 29 agosto 2025
Reggiana – Empoli 🟥🟥 (20:30) 3-1
12’ Popov (E), 44’ rigore Gondo (R), 57’ Reinhart (R), 78’ Portanova (R)
Sabato 30 agosto 2025
Juve Stabia – Venezia (19:00)
Mantova – Pescara (19:00)
Cesena – Virtus Entella (21:00)
Palermo – Frosinone (21:00)
Spezia – Catanzaro (21:00)
Domenica 31 agosto 2025
Carrarese – Padova (19:00)
Südtirol – Sampdoria (19:00)
Bari – Monza (21:00)
Modena – Avellino (21:00)
CLASSIFICA
🟢 Cesena 3
🟢 Carrarese 3
🔵 Frosinone 3
🔵 Modena 3
🔵 Reggiana 3
🔵 Palermo 3
🔵 Venezia 3
🔵 Monza 3
⚪️ Empoli 3
⚪️ Catanzaro 1
⚪️ Juve Stabia 1
⚪️ Südtirol 1
⚪️ Virtus Entella 1
⚪️ Bari 0
⚪️ Mantova 0
🟠 Padova 0
🟠 Pescara 0
🔴 Avellino 0
🔴 Sampdoria 0
🔴 Spezia 0
PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA
Venerdì 12 settembre 2025
Avellino – Monza (20:30)
Sabato 13 settembre 2025
Juve Stabia – Reggiana (15:00)
Modena – Bari (15:00)
Padova – Frosinone (15:00)
Pescara – Venezia (15:00)
Catanzaro – Carrarese (17:15)
Sampdoria – Cesena (19:30)
Domenica 14 settembre 2025
Virtus Entella – Mantova (15:00)
Südtirol – Palermo (17:15)
Empoli – Spezia (19:30)
