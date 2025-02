Serie B, 28a giornata: gli arbitri designati

La Lega Serie B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 28a giornata del campionato 2024/25, in programma da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo. Ecco arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR delle dieci sfide in calendario:

Venerdì 28 febbraio 2025

Sudtirol-Spezia (19.30): Ayroldi; Votta – Trasciatti; IV: Calzavara; VAR: Mazzoleni; AVAR: Nasca.

Sabato 1 marzo 2025

Carrarese-Cremonese (15.00): Tremolada; Barone – Catallo; IV: Di Loreto; VAR: La Penna; AVAR: Muto.

Cesena-Salernitana (15.00): Cosso; Yoshikawa – Bianchini; IV: Diop; VAR: Di Paolo; AVAR: Dionisi.

Frosinone-Mantova (15.00): Arena; Rossi M. – Scarpa E.; IV: Tropiano; VAR: Piccinini; AVAR: Gualtieri.

Juve Stabia-Cittadella (15.00): Perenzoni; Scatragli – Bitonti; IV: Di Francesco; VAR: Gariglio; AVAR: Meraviglia.

Sassuolo-Pisa (17.15): Ghersini; Zingarelli – Pascarella; IV: Lovison; VAR: Chiffi; AVAR: Di Marco.

Domenica 2 marzo 2025

Catanzaro-Reggiana (15.00): Sacchi; Pagliardini – Ricci; IV: Toro; VAR: Gualtieri; AVAR: Dionisi.

Modena-Cosenza (15.00): Ferrieri Caputi; Niedda – Monaco; IV: Vergaro; VAR: Volpi; AVAR: Di Vuolo.

Palermo-Brescia (15.00): Perri; Ceccon – Ceolin; IV: Ancora; VAR: Camplone; AVAR: Longo.

Bari-Sampdoria (17.15): Crezzini; Bahri – Fontani; IV: Di Cicco; VAR: Maggioni; AVAR: Di Paolo.

