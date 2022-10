Con la vittoria dell’Ascoli sul Cagliari (2-1) si chiude la 10a Giornata della Serie B. Al comando troviamo una nuova coppia, quella formata da Frosinone e Genoa: laziali e liguri guidano il gruppo con 21 punti, due in più sulla Ternana, 3 su Reggina e Bari. Nella zona bassa della classifica, boccata d’ossigeno per Pisa, Como e, soprattutto, Perugia tornato in mano a Castori dopo le dimissioni di Baldini.