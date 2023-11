Serie A: vacilla la panchina dell’ex Lecce Baroni, esonero vicino?

La panchina dell’ex allenatore del Lecce Marco Baroni adesso vacilla. Il tecnico dell’Hellas Verona potrebbe pagare caro il ko maturato a Genova nel secondo anticipo della dodicesima giornata di campionato. In Liguria è infatti arrivata la quinta sconfitta consecutiva in campionato, la sesta se si considera anche il tonfo in Coppa Italia. Dopo l’ottimo avvio in cui sono arrivati ben sei punti in due giornate, la formazione scaligera non ha più vinto in campionato, raccogliendo appena due pareggi nelle ultime dieci giornate. La classifica ora vede l’Hellas Verona al diciottesimo posto, in attesa che l’Empoli diciannovesimo scenda in campo per il proprio impegno esterno con il Napoli. Stando a quanto riportato dai media nazionali, in casa Hellas ci sarebbero già delle riflessioni in corso, e l’esperienza in Veneto di mister Baroni potrebbe terminare anzitempo. Secondo Gianluca Di Marzio l’esonero potrebbe arrivare già nelle prossime ore: Ballardini, Nicola e De Rossi sono tre idee per ereditarne la panchina.

