Serie A, un solo squalificato: Richardson della Fiorentina

Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato un solo giocatore dopo la 26a Giornata di campionato: si tratta di Amir Richardson della Fiorentina, fermato per un turno a causa della diffida. Stessa sorte per gli allenatori Cesc Fabregas (Como) e Paolo Zanetti (Verona), che non potranno sedere in panchina nella prossima gara.

Sul fronte disciplinare, il Lecce è stato multato di 8.000 euro per il lancio di petardi, fumogeni e bottigliette in campo, mentre il Venezia dovrà pagare 5.000 euro per un fumogeno che ha causato l’interruzione della partita per circa 20 secondi.

