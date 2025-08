Serie A, svolta epocale: l’arbitro spiegherà in diretta le decisioni del VAR

A partire dalla stagione 2025/2026, il campionato di Serie A introdurrà una novità destinata a rivoluzionare il rapporto tra arbitri, pubblico e mondo del calcio: dopo un intervento del VAR, l’arbitro avrà la possibilità di spiegare pubblicamente la decisione assunta, tramite microfono, rivolgendosi sia agli spettatori presenti allo stadio che a chi segue l’incontro da casa.

Ad annunciare la misura è stato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervenuto durante il raduno precampionato di Cascia. La nuova modalità, denominata announcement, è stata già sperimentata in altre competizioni internazionali e nei campionati di alcuni Paesi europei e nordamericani.

«La grande novità della prossima stagione sarà l’announcement in campo», ha spiegato Rocchi. «L’arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var».

Al momento, non sono previste regole rigide né una struttura fissa per il messaggio: ogni arbitro potrà comunicare con il proprio stile, a patto che il messaggio sia chiaro ed efficace. «Dobbiamo ancora lavorare per uniformare i contenuti, ma non metteremo vincoli rigidi. Conterà la qualità della comunicazione», ha chiarito il designatore.

Il nuovo sistema, già testato durante le ultime partite di Coppa Italia, verrà esteso ora anche al campionato, nell’ambito di un più ampio progetto volto a migliorare trasparenza e dialogo tra arbitri, club e tifosi.

Rocchi ha sottolineato anche l’importanza di ricostruire un rapporto sano e rispettoso con i protagonisti in campo: «Abbiamo recuperato una buona cooperazione con i capitani e ci aspettiamo lo stesso da club e giocatori. Il confronto va bene, ma deve avvenire nel rispetto delle regole».

In caso contrario, ha precisato, non mancheranno provvedimenti disciplinari. Il designatore ha inoltre riconosciuto alcune criticità gestionali emerse nella scorsa stagione: «Uno degli errori è stato comunicare troppo poco. Abbiamo cercato di proteggere il gruppo anziché spiegare cosa accadeva realmente. Quest’anno vogliamo essere più aperti e trasparenti».

Rocchi ha infine confermato che anche il programma televisivo Open Var ha contribuito a migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali, e ha ribadito l’impegno per continuare su questa linea. Con l’introduzione dell’announcement, la Serie A si allinea così agli standard internazionali e compie un passo importante verso una maggiore trasparenza arbitrale.

