Serie A: Stagione 2023/24, novità sul calendario

La stagione 2023/24 vedrà un importante cambiamento nel calendario della Serie A, con l’abolizione della sosta invernale e l’adozione del modello inglese che prevede partite durante il periodo natalizio. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha spiegato come questa modifica influenzerà il campionato per i vari club coinvolti.

Con l’eliminazione della sosta invernale, non sarà più necessario comprimere gli impegni, poiché si giocherà senza interruzioni. Durante la Serie A 2023/24 sarà programmato un solo turno infrasettimanale, garantendo uno sviluppo più fluido del campionato. Questa novità avrà benefici sia per i giocatori e la loro salute, sia per lo spettacolo televisivo e gli spettatori che assistono alle partite. Le gare si svolgeranno nei due fine settimana del 23 e del 30 dicembre, con un calendario più diluito.

De Siervo ha anche annunciato le date della Supercoppa Italiana, che adotterà un nuovo formato a quattro squadre anziché due. Le quattro finaliste si affronteranno nelle semifinali il 4 e il 5 gennaio, mentre la finale si disputerà l’8 gennaio. De Siervo ha ringraziato il presidente Calcagno per aver compreso l’importanza di evitare una pausa nel mezzo della stagione, considerando gli impegni delle nazionali e delle competizioni europee per club che saranno programmati in quel periodo.

Questi cambiamenti nel calendario della Serie A mirano a migliorare l’equilibrio delle partite, garantire una migliore gestione degli impegni dei giocatori e offrire uno spettacolo continuo per gli appassionati. La sospensione della sosta invernale e l’introduzione di partite nel periodo natalizio sono modelli che hanno avuto successo nella Premier League inglese e la Lega Serie A si prepara ora ad adottarli per offrire un calcio di alta qualità e un’esperienza coinvolgente per tutti gli amanti del calcio italiano.

