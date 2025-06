Serie A, Simone Inzaghi lascia l’Inter: accetta l’offerta dell’Al Hilal

Dopo l’incontro con Marotta, l’allenatore nerazzurro pronto a volare in Arabia

Svolta in casa Inter. Dopo l’incontro tra Beppe Marotta e Simone Inzaghi, il tecnico nerazzurro ha comunicato ufficialmente la propria decisione: lascerà la panchina nerazzurra per accettare la proposta arrivata dall’Al Hilal, uno dei club di punta del campionato saudita.

La scelta di Inzaghi arriva a pochi giorni dalla pesante sconfitta nella finale di Champions League con il PSG. Dopo il confronto con la dirigenza, il tecnico avrebbe sciolto ogni riserva optando per la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Per l’Inter si chiude un ciclo caratterizzato da successi nazionali e piazzamenti di prestigio in campo internazionale, ma anche di cocenti sconfitte e delusioni. Resta ora da capire quali saranno le mosse della società nerazzurra per individuare il nuovo tecnico in vista della prossima stagione.

