Serie A, sei squalificati: stop a Krstovic e Berisha del Lecce

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata sei calciatori dopo le gare della 33a giornata.

Stop di un turno per Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan dell’Inter, Medon Berisha e Nikola Krstovic del Lecce, Liberato Cacace dell’Empoli e Maximo Perrone del Como.

Squalifica anche per Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, e per Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi all’Inter, “per aver abbandonato l’area tecnica al 9’ del secondo tempo per discutere con un componente della squadra avversaria”

Ammende a Lecce (4.000 euro), Inter (3.000 euro) e Bologna (1.500 euro) a causa del comportamento scorretto di alcuni tifosi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author