Serie A, sei giocatori e due allenatori squalificati dopo la 30a giornata

ROMA – Il giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata sei giocatori e tre membri degli staff tecnici a seguito delle gare della 30ª giornata di campionato.

Tra gli espulsi, fermato per un turno Jacopo Fazzini (Empoli). Stop per un turno anche per cinque calciatori non espulsi: Nicolò Barella (Inter), Matteo Guendouzi (Lazio), Emmanuel Gyasi (Empoli), Alejandro Jimenez (Milan) e Alexis Saelemaekers (Roma).

Squalificato anche Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, che dovrà scontare una giornata di squalifica e pagare un’ammenda di 5.000 euro per le proteste plateali all’arbitro al 48’ del secondo tempo. Un turno di stop anche per Antonio Conte, allenatore del Napoli, che era diffidato.

Infine, squalificato per una giornata anche Sergio Marcon, preparatore dei portieri dell’Udinese, espulso per proteste veementi dalla panchina aggiuntiva.

