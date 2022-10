Salta la panchina di Marco Giampaolo: ufficiale, non è più l’allenatore della Sampdoria. Fatale, per il tecnico abruzzese, la sconfitta casalinga con il Monza. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”. Dopo l’addio di Giampaolo, si aprono due possibilità, entrambi eventuali ritorni: si tratta di Claudio Ranieri e Roberto D’Aversa, predecessore proprio dell’attuale allenatore della Sampdoria e ancora sotto contratto fino al 2024.