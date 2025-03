Serie A, Roma: Ranieri recupera Dovbyk e Ndicka per Lecce

A Trigoria sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro il Lecce. Dopo il duro colpo per il ko di Paulo Dybala, Claudio Ranieri può però sorridere grazie a tre importanti rientri: Dovbyk, Ndicka e Nelsonn sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo, recuperando dai rispettivi acciacchi. Restano invece ancora ai box e lavorano a parte Celik, Saud Abdulhamid e Anass Salah-Eddine. Per loro tempi di recupero ancora da valutare nei prossimi giorni.

