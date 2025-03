Serie A, Roma: niente Lecce per Dybala, sarà operato

Paulo Dybala sarà sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la lesione al tendine semitendinoso sinistro. La Roma ha ufficializzato la decisione, spiegando che l’operazione è stata concordata con il calciatore per garantire un recupero ottimale. Alla ripresa del campionato, quindi, Dybala non sarà di scena al Via del Mare per la sfida con il Lecce di sabato 29 marzo (20.45).

L’argentino ha voluto rassicurare i tifosi con un messaggio sui social: «Cari amici, vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate. Dopo aver valutato diverse opzioni, ho deciso di operarmi ora per tornare il prima possibile».

Per Dybala si prevede un’assenza di diverse settimane: oltre alla partita con il Lecce, dovrebbe saltare anche quelle con Juventus, Lazio e Verona. La speranza dello staff giallorosso è di vederlo tra i convocati per la sfida con l’Inter e di riaverlo pienamente a disposizione per la gara successiva con la Fiorentina. Tuttavia, resta il timore che il problema possa compromettere il resto della sua stagione.

