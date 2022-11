Condividi su...

Il Napoli resta saldamente in testa alla classifica a +8 dal Milan, che battendo in extremis la Fiorentina si è ripreso il secondo posto. Continua a scalare posizioni la Juventus: la squadra di Allegri vince lo scontro diretto con la Lazio e la scavalca in classifica attestandosi in terza posizione. Biancocelesti che vengono raggiunti a quota 30 dall’Inter, corsara sul campo dell’Atalanta. In coda, Empoli, Lecce e Spezia inguaiano Cremonese, Sampdoria e Verona. Ora, la Serie A si mette in pausa per 45 giorni per dar spazio al Mondiale: si torna in campo il 4 gennaio con le gare della 16a Giornata. Di seguito, il quadro completo del 15° turno con risultati e classifica: