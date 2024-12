Serie A, quattro i calciatori squalificati

Saranno in totale quattro i giocatori che non prenderanno parte alla 15ª giornata causa squalifica (a tutti e quattro quattro il Giudice Sportivo ha comminato una giornata di stop).

Questi i calciatori appiedati per il prossimo turno: Rovella (Lazio), Touré (Udinese,), Coppola (Verona) e Vasquez (Genoa).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author