Serie A | presentata la lista in Figc, si rischiano perdite per 720 milioni

Il mittente,la lega di serie A,ha compilato la sua lista: destinataria la Figc che alla fine dovrà prendere una decisione e presentarla al Ministro dell Sport via Coni.. Questo e’ quello che succederà nelle prossime settimane mentre e’ ancora tutto fermo. E’ terminata qualche ora fa l'Assemblea straordinaria svoltasi in rigorosa videoconferenza per la sicurezza di tutti. I venti club del massimo campionato hanno stilato un documento che verrà girato a Gabriele Gravina che poi dovrà discuterne con il ministro dello Sport Spadafora. Qualora non si dovesse ripartire neanche a maggio nemmeno a il danno economico sarebbe ingente e la perdita si aggirerebbe intorno ai 720 milioni di euro suddivisi tra botteghini, diritti televisivi e merchandising.

Sarebbe un crac calcistico ed e’ per questo che la Lega di serie A chiede aiuto con sei precisi punti: misure economiche per sostenere il costo del lavoro, come il taglio degli stipendi dei tesserati, un diverso piano di ammortamento ma anche nuove forme di finanziamento, come le scommesse sportive. Chiesta poi una diversa organizzazione della vendita dei diritti sportive e di misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture.

Non si è parlato, dunque dell’inizio del campionato, sarebbero solo scommesse di date che perché tutto dipenderà da come si svilupperà l'emergenza Coronavirus. Al momento l'ipotesi più plausibile potrebbe essere appunto quella di una ripresa degli allenamenti a metà aprile, con i campionati che potrebbero prendere il via, a porte chiuse, a metà maggio. A breve in Figc arriveranno anche le richieste delle altre leghe.