Calcio | Parma-Spal alle 13.45: in Italia si gioca oggi e domani

In Italia si gioca oggi e domani. È questa la decisione della FIGC per la domenica di calcio prevista tra Serie A e Serie C, gli unici campionati che hanno resistito- seppur a porte chiuse- all'allarme Coronavirus. Questa la ricostruzione delle vicende al 'Tardini' di Parma: alle 12:30 le squadre sono state richiamate negli spogliatoi dopo che il Ministro dello Sport Spadafora, in un comunicato stampa, chiedeva alla Figc di valutare lo stop immediato della Serie A. Dopo 45 minuti di sospensione, la decisione: "Si gioca e il calcio d'inizio è fissato per le 13:45".