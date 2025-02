Serie A, Parma: esonerato Fabio Pecchia

Il Parma ha sollevato dall’incarico l’allenatore Fabio Pecchia. Fatale per il tecnico, artefice della promozione in Serie A, la sconfitta casalinga contro la Roma, la quarta consecutiva. La squadra emiliana ha raccolto solo due punti nelle ultime sette partite, con l’ultima vittoria che risale al 2024. La crisi di risultati ha portato il club al terzultimo posto in classifica, spingendo la società a cambiare guida tecnica nella speranza di risollevare la stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author