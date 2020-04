Serie A | Ok agli allenamenti individuali dal 4 maggio

Condividi

Si va verso l’ok per la ripresa degli allenamenti individuali il 4 maggio. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sta per percorrere questa strada. Si comincia dalle sedute con un solo atleta per poi passare agli allenamenti in gruppo se la situazione epidemiologica migliorerà. Il protocollo di sicurezza presentato dal calcio ha riscosso un certo successo all'interno del comitato di consulenti, con la sola obiezione sull’abbondanza di tamponi che potrebbe in un certo senso penalizzare i cittadini. I club, però, hanno teso la mano dicendosi disposti a donare cinque kit di test per ognuno di quelli usati per i proprio tesserati. Nel frattempo, però, continua la bagarre per i diritti tv e con i club che non vogliono riprendere. Se le televisioni non rispetteranno la scadenza dell’ultima rata per i diritti tv, scatteranno le ingiunzioni di pagamento, si legge sul Corriere dello Sport, con i club, che hanno chiesto alla Lega di far rispettare i contratti in essere. "C’è divisione anche tra i club. Cellino ha ribadito di non voler continuare suscitando la reazione di Dal Pino, Lotito e De Laurentiis vogliono andare avanti mentre Ferrero sarebbe per lo sport. Una patata bollente che adesso gestirà il governo.