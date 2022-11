Il super Napoli di Kvaratskhelia e Osimhen vola a suon di gol e allunga in classifica guadagnando altri due punti sulla prima inseguitrice, l’Atalanta. Approfittando del ko del Milan con il Torino, gli orobici espugnano Empoli si riprendono il secondo posto. La Lazio, ko a sorpresa con la Salernitana, perde la quarta piazza a favore della Roma, corsara a Verona: e alla prossima c’è il derby. Lazio che si fa agganciare dall’Inter: quella sulla Sampdoria è la quarta vittoria di fila in campionato per i nerazzurri. Avanza anche la Juventus: corsara a Lecce, affiancano l’Udinese, che non va oltre lo 0-0 con il fanalino di coda Cremonese. A proposito di bassa classifica, cadono tutte tranne Fiorentina, Salernitana e Bologna, che fanno un bel balzo avanti. Ecco risultati e classifica dopo la 12a Giornata: