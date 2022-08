Napoli-Lecce, match valido per la 4a Giornata di Serie A e in programma alle 20.45 di mercoledì 31 agosto, sarà diretto da Matteo Marcenaro, 29enne della sezione di Genova. Lo scorso 30 novembre ha debuttato nel massimo campionato italiano in Verona-Cagliari. Entrato a far parte dell’AIA nel 2008, dal luglio 2021 è stato inserito nell’organico della CAN.

Marcenaro si è avvicinato al mondo del calcio grazie a papà Massimo, storico tifoso blucerchiato e membro del Consiglio Direttivo del Sampdoria Club Jolly Roger. A differenza del padre, scomparso nel 2013, Matteo si è approcciato al calcio in maniera più neutrale scegliendo la carriera di arbitro. Marcenaro è approdato nel 2014 in Serie D, nel 2017 in C e nel 2021 ha debuttato in B, il 10 maggio per Pisa-Virtus Entella. Dopo aver diretto la finale per la promozione in B tra Padova e Alessandria.

Questi gli arbitri e i collaboratori designati per la 4a Giornata, turno infrasettimanale, di Serie A:

Sassuolo-Milan (domani, martedì 30 agosto, 18.30): Ayroldi di Molfetta (Tolfo-Rocca/Rapuano; Var Banti, Avar Bindoni)

Inter-Cremonese (domani, martedì 30 agosto, 20.45): Fourneau di Roma (Del Giovane-Yoshikawa/Manganiello; Var Irrati, Avar Valeriani)

Roma-Monza (domani, martedì 30 agosto, 20.45): Piccinini di Forlì (Tegoni-Rossi M./Dionisi; Var Mazzoleni, Avar Meli)

Empoli-H. Verona (mercoledì, 31 agosto 18.30): Serra di Torino (Liberti-Miele D./Pairetto; Var La Penna, Avar Paganessi)

Sampdoria-Lazio (mercoledì, 18.30): Aureliano di Bologna (Bercigli-Cecconi/Prontera; Var Guida, Avar Muto)

Udinese-Fiorentina (mercoledì, 18.30): Mariani di Aprilia (Giallatini- Carbone/Maggioni; Var Fabbri, Avar Alassio)

Juventus-Spezia (mercoledì, 20.45): Colombo di Como (Scatragli-Marchi/Valeri; Var Nasca, Avar Longo S.)

Napoli-Lecce (mercoledì, 20.45): Marcenaro di Genova (Lo Cicero-Palermo/Doveri; Var Abisso, Avar Galetto)

Atalanta-Torino (giovedì, 1 settembre, 20.45): Di Bello di Brindisi (Perrotti-Di Iorio/Sacchi; Var Marini, Avar Rossi L.)

Bologna-Salernitana (giovedì, 20.45): Ghersini di Genova (Raspollini-Schirru/Massa; Var Di Paolo, Avar Di Martino).