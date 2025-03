Serie A, Napoli-Inter: polemiche per un “braccio” di Dumfries

Scoppiano le polemiche sui social per un episodio nel primo tempo di Napoli-Inter. I tifosi azzurri protestano per un possibile rigore non assegnato dopo un tiro di Spinazzola respinto da Dumfries con il gomito largo. L’arbitro ha lasciato proseguire e il VAR non è intervenuto, ritenendo che il braccio dell’olandese fosse attaccato al corpo e non aumentasse il volume corporeo. Secondo la ricostruzione arbitrale, il pallone sarebbe comunque finito sul petto o addosso al giocatore nerazzurro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author