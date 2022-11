Condividi su...

Napoli in fuga. Approfittando della frenata del Milan, raggiunto al secondo posto dalla Lazio, la squadra di Spalletti si porta a +8. A “corto muso”, la Juventus di Allegri aggancia la zona Champions scavalcando l’Atalanta e staccando la Roma di Mou. In coda vince solo il Lecce, ora a +5 dalla zona retrocessione. E sabato si riparte con l’ultima del 2022 prima della lunga sosta per il Mondiale del Qatar. Di seguito, risultati e classifica della 14a Giornata: