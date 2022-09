La vittoria del Napoli sul Milan nel big match di San Siro chiude la 7a Giornata, che si era aperta con un altro successo esterno, quello del Lecce in casa della Salernitana. La squadra di Spalletti guida la classifica in compagnia dell’Atalanta, corsara all’Olimpico con la Roma di Mourinho. Alle spalle della coppia di testa la sempre più sorprendente Udinese di Sottil, che dopo aver strapazzato la stessa Roma fa fare brutta figura anche all’Inter di uno spaesato Simone Inzaghi. La Lazio espugna Cremona e agguanta il Milan. Fa scalpore la sconfitta di una “nervosa” Juventus: in 10 per buona parte del match (espulsione di Di Maria), i bianconeri cadono di misura sul campo del Monza, che conquista la prima storica vittoria in Serie A. In coda, successi preziosi anche per Sassuolo e Spezia. Ora il campionato si prende una pausa per le nazionali.