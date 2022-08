Finisce 3-1 Lazio-Inter, secondo anticipo della 3a giornata di Serie A. All’Olimpico va in scena un match intenso ed equilibrato, che i biancocelesti sbloccano al 40′ con un colpo di testa di Felipe Anderson. Lautaro agguanta il pari a inizio ripresa (51′), ma al 75′ ci pensa Luis Alberto a riportare avanti i suoi con un gol-capolavoro. All’86’ il sigillo di Pedro che mette in ghiaccio la partita: primo ko per Inzaghi, scavalcato da Sarri in vetta. LAZIO- INTER 3-1: HIGHLIGHTS

Udinese batte Monza 2-1 (1-1) nel primo anticipo della 3a Giornata di Serie A, disputato sul terreno dello stadio Brianteo di Monza. I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Colpani al 32′ e per gli ospiti Beto al 36′; nel secondo tempo Destiny Udogie regala il successo ai friulani al 32′. MONZA-UDINESE 1-2: HIGHLIGHTS