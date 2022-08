Nella terza giornata di Serie A, il Milan batte 2-0 il Bologna, si porta a quota 7 in classifica e supera i cugini dell’Inter. A San Siro ottima prima da titolare per De Ketelaere, che serve a Leao l’assist per il primo gol stagionale. Il portoghese è in serata di grazia e al 58′ regala a Giroud un pallone che il francese in acrobazia infila alle spalle di Skorupski e che chiude il match. Per gli emiliani un palo esterno con Sansone al 68′.

Finisce 1-1 tra Juventus e Roma. I bianconeri partono fortissimo e dopo appena 2 minuti sono già in vantaggio con una punizione-capolavoro di Vlahovic. Il Var annulla il 2-0 a Locatelli e nella ripresa i giallorossi pareggiano (69′), con Abraham su assist del grande ex Dybala. Primo pareggio per Mourinho dopo due vittorie di fila, altra frenata per Allegri dopo quella di Genova con la Samp.

Pari anche nella sfida serale tra Spezia e Sassuolo: 2-2. Dopo il vantaggio ospite di Frattesi (27’), lo Spezia la ribalta com Bastoni (30’) e Nzola su rigore in pieno recupero del primo tempo. Nella ripresa, il Sassuolo pareggia subito con Pinamonti (50’) che sfrutta una frittata della difesa ligure.

Il Torino espugna Cremona portando a casa tre punti che permettono ai granata di restare tra le big della classifica a quota 7. La formazione di Juric gestisce bene palla, rischia pochissimo e soprattutto quando riparte sfrutta la maggior fisicità per bucare la Cremonese sulle due corsie laterali. I grigiorossi accettano l’uno contro uno, ma il risultato è quello di dare troppo spazio ai vari Vlasic, Radonijc e soprattutto Aina a sinistra e Singo a destra. Toro a segno con Vlasic nel primo tempo e Radonjic nella ripresa, poi la Cremonese dimezza le distanze con Sernicola. (Nella foto Olivier Giroud)

LA CLASSIFICA PARZIALE

Milan 7*

Lazio 7*

Torino 7*

Roma 7*

Napoli 6

Inter 6*

Juventus 5*

Atalanta 4

Fiorentina 4

Udinese 4*

Spezia 4*

Sassuolo 4*

Bologna 1*

Salernitana 1

Empoli 1

Sampdoria 1

Lecce 0

Cremonese 0*

Monza 0*

*una partita in più