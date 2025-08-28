28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Christian Pulisic

Serie A, Milan in allarme: Pulisic rischia il forfait con il Lecce

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
Giornata movimentata in casa Milan, con novità che arrivano direttamente dal campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Christian Pulisic potrebbe non partire dall’inizio nella sfida con il Lecce. L’attaccante statunitense lamenta un fastidio alla caviglia che gli provoca dolore e che potrebbe convincere Massimiliano Allegri a non rischiarlo dall’avvio.

Una valutazione resa ancora più complessa dall’emergenza offensiva: oltre al dubbio su Pulisic, i rossoneri devono già fare i conti con l’assenza di Rafa Leao e Jashari. In caso di forfait, nel 3-5-2 il tecnico starebbe pensando a Saelemaekers come seconda punta a supporto di Gimenez.

Tra le novità di formazione figura anche Musah, che dovrebbe trovare spazio come esterno a tutta fascia, garantendo dinamismo e copertura sulle corsie laterali.

