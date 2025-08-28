28 Agosto 2025

Ardon Jashari

Serie A, Milan: anche Jashari infortunato, out con il Lecce

28 Agosto 2025
Alla vigilia di Lecce-Milan, valida per la 2a Giornata di Serie A, Max Allegri, tecnico rossonero, ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori. La notizia più importante riguarda Ardon Jashari, fermatosi per un infortunio in allenamento: “Purtroppo si è fatto male in un contrasto con Gimenez, non ci sarà domani”, ha dichiarato Allegri. L’assenza di Jashari si unisce a quella già annunciata di Rafael Leao.

