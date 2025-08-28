Serie A, Milan: anche Jashari infortunato, out con il Lecce

Alla vigilia di Lecce-Milan, valida per la 2a Giornata di Serie A, Max Allegri, tecnico rossonero, ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori. La notizia più importante riguarda Ardon Jashari, fermatosi per un infortunio in allenamento: “Purtroppo si è fatto male in un contrasto con Gimenez, non ci sarà domani”, ha dichiarato Allegri. L’assenza di Jashari si unisce a quella già annunciata di Rafael Leao.
potrebbe interessarti anche
Serie C: Ufficiale, Petermann è del Foggia
Igor Protti, la partita più dura contro il cancro: “Sto perdendo 3-0 ma ci provo”
Eccellenza, Polimnia: poker di rinforzi
Nuova avventura per l’ex Taranto Battimelli
Milan, Allegri: “Lecce veloce e organizzato, non sarà facile”
Eccellenza, Bisceglie: Marco Cifarelli rinforzo under per la mediana