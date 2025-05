Serie A: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan

L’AC Milan ha annunciato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Allegri vanta una lunga carriera da calciatore, avendo militato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli. La sua avventura in panchina ha avuto inizio nel 2002 con l’Aglianese, proseguendo poi con SPAL, Grosseto e Sassuolo. Nel 2008 è approdato in Serie A alla guida del Cagliari, facendo così il suo debutto nella massima serie.

Nel 2010 arriva la chiamata proprio dal Milan, con cui vince immediatamente lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana nel 2011. Dopo l’esperienza rossonera, guida la Juventus dal 2014 al 2019 e nuovamente dal 2021 al 2024, conquistando 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Il club ha rivolto a Massimiliano Allegri e al suo staff un sentito augurio di buon lavoro per la nuova avventura in rossonero.

