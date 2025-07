Serie A: mappa degli allenatori completa. Tanti i cambi

Possiamo considerarla una vera e propria rivoluzione, quella che ha colpito gli allenatori in Serie A. Infatti, nella stagione 2025-26, saranno ben dodici le panchine che avranno dei nuovi padroni.

Infatti, Juric ha preso la panchina dell’Atalanta lasciata da Gasperini che si è trasferito alla Roma. Pisacane è stato promosso come nuovo allenatore del Cagliari dopo il divorzio da Nicola che è approdato sulla panchina della neo-promossa Cremonese. Ha cambiato anche la Fiorentina: dopo le dimissioni di Palladino, i viola sono tornati nelle mani di Pioli.

A proposito di ritorni, c’è da registrare anche quello di Allegri in casa Milan e di Di Francesco in casa Lecce, oltre che di Sarri sulla panchina della Lazio al posto di Baroni che è approdato al Torino. Cambio anche in casa Inter dopo il ciclo di Inzaghi: i neroazzurri ripartono da Chivu che lascia Parma. I ducali, si affidano al giovanissimo Cuesta. Il neo-promosso Pisa, invece, riparte da Gilardino.

Solo otto le panchine che mantengono lo stesso padrone. A cominciare dal Bologna che ha rinnovato con Italiano, al centro di diversi rumors, un po’ come Fabregas a Como. Confermati anche Vieira al Genoa e Zanetti all’Hellas Verona che tanto bene ha fatto. Tudor resta sulla panchina della Juventus dopo il buonissimo finale di stagione. Conferma per Grosso a Sassuolo e Runjaic a Udine, oltre che di Conte a Napoli, fresco di titolo di campione d’Italia e pronto a dare la caccia al bis.

Mappa Allenatori Serie A

Atalanta: Ivan Juric (nuovo)

Bologna: Vincenzo Italiano (confermato)

Cagliari: Fabio Pisacane (nuovo)

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Cremonese: Davide Nicola (nuovo)

Fiorentina: Stefano Pioli (nuovo)

Genoa: Patrick Vieira (nuovo)

Hellas Verona: Paolo Zanetti (confermato)

Inter: Cristian Chivu (nuovo)

Juventus: Igor Tudor (confermato)

Lazio: Maurizio Sarri (nuovo)

Lecce: Eusebio Di Francesco (nuovo)

Milan: Massimiliano Allegri (nuovo)

Napoli: Antonio Conte (confermato)

Parma: Carlos Cuesta (nuovo)

Pisa: Alberto Gilardino (nuovo)

Roma: Gian Piero Gasperini (nuovo)

Sassuolo: Fabio Grosso (confermato)

Torino: Marco Baroni (nuovo)

Udinese: Kosta Runjaic (confermato)

