Serie A: Leonardo Bonucci annuncia il ritiro dal calcio giocato

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha comunicato il ritiro dal calcio durante una lunga intervista rilasciata al canale YouTube dei bianconeri. Ha affermato: “Il prossimo anno smetterò di giocare e ritengo che si chiuderà un’era. È un grande onore per me aver fatto parte di questa squadra e spero che molti giovani possano prendere noi della storica difesa juventina come loro idoli”.

Bonucci ha inoltre raccontato la sua esperienza finora nella Juventus, dopo aver raggiunto il traguardo delle 500 presenze con la maglia bianconera. “Entrare nello spogliatoio è stato, per me, come quando un bambino che va alle giostre. È un’esperienza che ancora oggi mi emoziona, è stato semplicemente meraviglioso. Mi emoziona parlare delle 500 presenze, perché da bambino si sogna di indossare la maglia di una grande squadra come la Juventus. Raggiungere questo traguardo per 500 volte significa aver fatto la storia del club, è motivo di orgoglio e commozione”.

Prima di approdare alla Juventus, Bonucci ha indossato la maglia del Bari nella stagione 2009-2010. Titolare sin dalla prima giornata, ha giocato 38 partite su 38. In biancorosso ha realizzato il suo primo gol in Serie A: il 30 gennaio 2010, in acrobazia, nella vittoria interna per 4-2 sul Palermo. La strepitosa stagione col Bari, in tandem con Ranocchia, gli ha permesso di conquistare la prima maglia azzurra della nazionale. Al termine dell’annata, nel giugno 2010 la comproprietà tra Bari e Genoa si è risolta prima di arrivare alle buste: Bonucci è stato riscattato dal Bari con la complicità della Juventus, che poi ha acquistato il cartellino.

