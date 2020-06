Serie A | Lega e Figc studiano riapertura degli stadi

Condividi

Le caselle scoperte restano quelle relative ai diritti tv e come far fruire lo spettacolo a casa. Le partite in chiaro sarebbero il top, ma sarebbe purtroppo solo un’ipotesi parziale o peggio remota. Così in Lega si studieranno alcune proposte che permetterebbero di evitare il silenzio e il vuoto negli stadi. Le norme anti Covid obbligano a tenere chiusi gli spalti, a lasciare gli impianti liberi da eventuali assembramenti contingentando le presenze per creare il minor pericolo possibile per nuovi contagi. Ma c'è qualcosa di nuovo che si respira nell'aria in questi giorni di ripartenza. In molte federazioni si stanno studiando delle soluzioni alternative e anche per la Serie A ci sono alcune proposte. Si potrebbe ipotizzare un inserimento graduale e controllato del tifo ma solamente da luglio in poi e quando l'emergenza sanitaria e i parametri medici lo potranno consentire. Al momento nessuno, a parte il ‘gruppo squadra', i giornalisti indicati, arbitri e dirigenti federali, potrà accedere agli impianti durante una partita. La seconda è quella di porre lungo gli spalti delle apposite scritte luminose sfruttando la tecnologia. Si potrebbero proiettare brand di sponsor e investitori, ma anche i loghi delle squadre, striscioni e bandiere. Il tutto per rendere più appetibile da casa lo spettacolo attorno al terreno di gioco. Un'idea che non dispiace in Lega che verrà discussa in un secondo momento rispetto alla ratifica dei calendari. Insomma non aspettiamoci l’horror vacui di latina memoria, ma qualcosa potrebbe muoversi, per un’estate che sembra voler spazzare via definitivamente il Covid-19.