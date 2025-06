Serie A, Lecce: ritiro estivo a Bressanone dal 21 luglio al 4 agosto

Il Lecce ha ufficializzato la sede del ritiro precampionato in vista della stagione sportiva 2025/2026. La formazione giallorossa si trasferirà in Trentino-Alto Adige, precisamente a Bressanone (Bolzano), dove lavorerà dal 21 luglio al 4 agosto.

Durante il periodo di ritiro, il gruppo squadra alloggerà presso l’Hotel Dominik, mentre le sedute di allenamento si terranno al Centro Sportivo di Naz-Sciaves, località poco distante da Bressanone.

Il programma della preparazione prevede una prima fase suddivisa in due gruppi: il primo si radunerà nella sede salentina già da venerdì 11 luglio, mentre il secondo raggiungerà la squadra la settimana successiva. A partire da sabato 12 luglio verranno svolti i test atletici presso l’Acaya Golf Resort & SPA e le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano.

La partenza per l’Alto Adige è fissata per la giornata di lunedì 21 luglio, data che segnerà ufficialmente l’inizio del ritiro estivo in quota per la squadra di Eusebio Di Francesco (deve ancora essere ufficializzato).

