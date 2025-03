Serie A, Lecce-Milan 2-3: la sintesi del match

LECCE-MILAN 2-3 LA SINTESI

RETI: 7′ Krstovic (L), 59’ Krstovic (L), 68’ autorete Gallo (M), 73’ rigore Pulisic (M), 81’ Pulisic (M).

LECCE 433: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (83’ Banda), Berisha (56’ Pierret), Helgason (74’ Ramadani); Pierotti (74’ Veiga), Krstovic, Morente (83’ Rebic). Panchina: Früchtl, Samooja, Tiago Gabriel, Sala, Kaba, Burnete, N’Dri, Rafia, Karlsson, Gaspar. All. Giampaolo.

MILAN 4231: Sportiello; Walker (75’ Sottil), Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo (62’ Joao Felix), Musah (75’ Fofana); Pulisic, Reijnders, Jimenez (46’ Leao); Gimenez (62’ Abraham). Panchina: Nava, Torriani, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Chukwueze, Florenzi. All. Conceicao.

ARBITRO: Doveri di Roma.

AMMONITI: Berisha, Krstovic (L) per gioco falloso; Abraham (M) per proteste, Conceicao (M) per proteste.

NOTE: angoli: 7-2 per il Milan. Recuperi 4’/4′. Spettatori 25.753 (21.726 abbonati) per un incasso totale di 523.400 euro

