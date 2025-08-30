30 Agosto 2025

Serie A, Lecce-Milan 0-2: gli highlights

Dante Sebastio 30 Agosto 2025
centered image

LECCE-MILAN 0-2 HIGHLIGHTS

RETI: 66’ Loftus-Cheek, 86’ Pulisic.

LECCE 433: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (63’ Berisha), Ramadani (82’ Helgason), Coulibaly; Pierotti (63’ Sottil), Camarda (46’ Stulic), Morente (82’ N’Dri). Panchina: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Perez, Siebert, Ndaba, Sala, Maleh, Banda. All. Di Francesco.

MILAN 352: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (76’ Ricci), Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers (76’ Pulisic), Gimenez (88’ Balentien). Panchina: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Chukwueze. All. Allegri.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

AMMONITI: Gaspar per gioco falloso.

Angoli: 5 a 4 per il Milan. Recuperi: 4′ e 5′. Note: Spettatori: 28.227 (22.179 abbonati) per un incasso totale di 719.498 euro.

