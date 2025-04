Serie A, Lecce-Como 0-3: la sintesi del match

LECCE-COMO 0-3: LA SINTESI

RETI: 34′ Diao (C), 84’ Goldaniga (C), 90’+2’ Diao (C).

LECCE 4231: Falcone; Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly (46’mBerisha), Ramadani (79’ Rebic); Pierotti (54’ N’Dri), Helgason (54’ Pierret), Morente (68’ Banda); Krstovic. Panchina: Fruchtl, Samooja, Guilbert, Tiago Gabriel, Sala, Kaba, Burnete, Rafia, Karlsson. All. Giampaolo.

COMO 4231: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle (45’+1’ Moreno); Perrone (82’ Caqueret), Da Cunha; Ikonè (68’ Strefezza), Nico Paz (82’ Engelhardt), Diao; Douvikas (82’ Gabrielloni). Panchina: Reina, Iovine, Dele Alli, Cutrone, Jack, Fadera, Braunoder, Smolcic, Van der Bremer, 90 Azon. All. Fabregas.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

AMMONITI: Coulibaly, Valle, Goldaniga, Perrone, Berisha, Engelhardt per gioco falloso, Ikonè e Krstovic per reciproche scorrettezze.

NOTE: Angoli, 9 a 4 per il Lecce. Recuperi: 4′ e 5′. Spettatori 28.181 (21.726 abbonati) per un incasso totale di 441.984 euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author