20 Agosto 2025

foto Todaro/AntennaSud

Serie A, le designazioni arbitrali per la 1a giornata

Dante Sebastio 20 Agosto 2025
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato 2025/2026, in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.

Sabato 23 agosto 2025

  • Genoa–Lecce (ore 18.30): Massa di Imperia (assistenti Costanzo, Bianchini; IV Zanotti; VAR Abisso, AVAR Maresca).
  • Sassuolo–Napoli (ore 18.30): Ayroldi di Molfetta (assistenti Lo Cicero, Yoshikawa; IV Rapuano; VAR Di Bello, AVAR Aureliano).
  • Milan–Cremonese (ore 20.45): Collu di Cagliari (assistenti Di Gioia, Mokhtar; IV Bonacina; VAR Doveri, AVAR Ghersini).
  • Roma–Bologna (ore 20.45): Zufferli di Udine (assistenti Mondin, Miniutti; IV Marchetti; VAR Mazzoleni, AVAR Fabbri).

Domenica 24 agosto 2025

  • Cagliari–Fiorentina (ore 18.30): Sozza di Seregno (assistenti Fontemurato, Biffi; IV Mucera; VAR Di Paolo, AVAR Guida).
  • Como–Lazio (ore 18.30): Manganiello di Pinerolo (assistenti Meli, Alassio; IV Turrini; VAR Aureliano, AVAR Chiffi).
  • Atalanta–Pisa (ore 20.45): Arena di Torre del Greco (assistenti Palermo, Politi; IV Marinelli; VAR Ghersini, AVAR Doveri).
  • Juventus–Parma (ore 20.45): Marcenaro di Genova (assistenti Scatragli, Zingarelli; IV Sacchi; VAR Meraviglia, AVAR Fabbri).

Lunedì 25 agosto 2025

  • Udinese–Verona (ore 18.30): Tremolada di Monza (assistenti Moro, Ceccon; IV Perenzoni; VAR Gariglio, AVAR Guida).
  • Inter–Torino (ore 20.45): La Penna di Roma 1 (assistenti Dei Giudici, Cavallina; IV Crezzini; VAR Paterna, AVAR Chiffi).

