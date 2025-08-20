Serie A, le designazioni arbitrali per la 1a giornata

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato 2025/2026, in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.
Sabato 23 agosto 2025
- Genoa–Lecce (ore 18.30): Massa di Imperia (assistenti Costanzo, Bianchini; IV Zanotti; VAR Abisso, AVAR Maresca).
- Sassuolo–Napoli (ore 18.30): Ayroldi di Molfetta (assistenti Lo Cicero, Yoshikawa; IV Rapuano; VAR Di Bello, AVAR Aureliano).
- Milan–Cremonese (ore 20.45): Collu di Cagliari (assistenti Di Gioia, Mokhtar; IV Bonacina; VAR Doveri, AVAR Ghersini).
- Roma–Bologna (ore 20.45): Zufferli di Udine (assistenti Mondin, Miniutti; IV Marchetti; VAR Mazzoleni, AVAR Fabbri).
Domenica 24 agosto 2025
- Cagliari–Fiorentina (ore 18.30): Sozza di Seregno (assistenti Fontemurato, Biffi; IV Mucera; VAR Di Paolo, AVAR Guida).
- Como–Lazio (ore 18.30): Manganiello di Pinerolo (assistenti Meli, Alassio; IV Turrini; VAR Aureliano, AVAR Chiffi).
- Atalanta–Pisa (ore 20.45): Arena di Torre del Greco (assistenti Palermo, Politi; IV Marinelli; VAR Ghersini, AVAR Doveri).
- Juventus–Parma (ore 20.45): Marcenaro di Genova (assistenti Scatragli, Zingarelli; IV Sacchi; VAR Meraviglia, AVAR Fabbri).
Lunedì 25 agosto 2025
- Udinese–Verona (ore 18.30): Tremolada di Monza (assistenti Moro, Ceccon; IV Perenzoni; VAR Gariglio, AVAR Guida).
- Inter–Torino (ore 20.45): La Penna di Roma 1 (assistenti Dei Giudici, Cavallina; IV Crezzini; VAR Paterna, AVAR Chiffi).
potrebbe interessarti anche
Bari, primo contratto da professionista per De Lucci: ora il prestito all’Heraclea
Serie B: Bari-Castrovilli, tutto fatto, contratto di un anno
Coppa Italia Serie D, decisi gli orari delle sfide del turno preliminare
Basket A2/M, Todor Radonjic nuovo capitano della Valtur Brindisi
Lecce, occhi su Osmajic per l’attacco: Stulic si allontana
Triangolare finisce in rissa: nessuna conseguenza per Di Jeva del Barletta