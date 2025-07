Serie A, Lazio: Maurizio Sarri ricoverato per un malore

Preoccupazione per le condizioni di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ricoverato nella mattinata di mercoledì 16 luglio nella clinica Villa Mafalda di Roma a seguito di un malore accusato dopo l’allenamento.

Il tecnico toscano aveva regolarmente diretto la seduta, ma poco dopo ha avvertito un malessere rendendo necessario il ricovero in una struttura sanitaria privata convenzionata con il club. Attualmente è sottoposto ad accertamenti clinici per chiarire le cause del malore.

Al momento non sono stati diffusi bollettini ufficiali sul suo stato di salute. Tuttavia, secondo quanto trapelato, l’ipotesi prevalente è che l’episodio sia riconducibile alle alte temperature registrate in questi giorni nella capitale.

Non è la prima volta che Sarri è costretto a interrompere temporaneamente l’attività per motivi di salute durante i mesi estivi: anche nel corso della sua esperienza alla Juventus, era stato fermato da problemi fisici manifestatisi in condizioni climatiche simili.

