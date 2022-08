Con le vittorie di Napoli e Juventus su, rispettivamente, Verona e Sassuolo, si chiude la prima giornata della Serie A. Curiosità: nessun segno X in 10 partite. Cinque vittorie interne (Milan, Fiorentina, Lazio, Spezia e Juventus), 5 successi esterni (Atalanta, Inter, Torino, Roma e Napoli). Il prossimo turno si giocherà in tre giorni: si comincia alle 18.30 di sabato 20 agosto con Udinese-Salernitana e Torino-Lazio, per finire alle 20.45 del 22 con Sampdoria-Juventus. Prima trasferta per il Lecce, di scena a Reggio Emilia con il Sassuolo, reduce dalla sconfitta con la Juventus. (Foto Us Lecce/Anza e Marco Lezzi). Di seguito, il quadro completo della 2a Giornata:

Sabato 20 agosto

18.30 Udinese-Salernitana DAZN

18.30 Torino-Lazio DAZN-SKY

20.45 Inter-Spezia DAZN-SKY

20.45 Sassuolo-Lecce DAZN

Domenica 21 agosto

18.30 Empoli-Fiorentina DAZN

18.30 Napoli-Monza DAZN

20.45 Bologna-Hellas Verona DAZN-SKY

20.45 Atalanta-Milan DAZN