Serie A, il Lecce debutta sabato 23 agosto alle 18.30

Prima casalinga col Milan alle 20.45 di venerdì 29 agosto. Ufficializzati anticipi e posticipi delle prime tre giornate

Il Lecce debutterà nella Serie A 2025/26 alle 18.30 di sabato 23 agosto. I giallorossi saranno di scena a Marassi con il Genoa. Alle 20.45 di venerdì 29 agosto, prima casalinga al Via del Mare con il Milan di Max Allegri. Dopo la pausa per le nazionali, si torna in campo a Bergamo alle 15.00 di domenica 14 settembre.

La Lega ha ufficializzato il programma di anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle prime tre giornate del campionato. Le gare saranno trasmesse su DAZN, con alcune in co-esclusiva con Sky. Di seguito il calendario completo.

1a GIORNATA

Sabato 23 agosto 2025

Ore 18:30 | Genoa-Lecce (DAZN)

Ore 18:30 | Sassuolo-Napoli (DAZN)

Ore 20:45 | Milan-Cremonese (DAZN)

Ore 20:45 | Roma-Bologna (DAZN/SKY)

Domenica 24 agosto 2025

Ore 18:30 | Cagliari-Fiorentina (DAZN)

Ore 18:30 | Como-Lazio (DAZN/SKY)

Ore 20:45 | Atalanta-Pisa (DAZN)

Ore 20:45 | Juventus-Parma (DAZN)

Lunedì 25 agosto 2025

Ore 18:30 | Udinese-Verona (DAZN)

Ore 20:45 | Inter-Torino (DAZN/SKY)

2a GIORNATA

Venerdì 29 agosto 2025

Ore 18:30 | Cremonese-Sassuolo (DAZN)

Ore 20:45 | Lecce-Milan (DAZN/SKY)

Sabato 30 agosto 2025

Ore 18:30 | Bologna-Como (DAZN)

Ore 18:30 | Parma-Atalanta (DAZN)

Ore 20:45 | Napoli-Cagliari (DAZN)

Ore 20:45 | Pisa-Roma (DAZN/SKY)

Domenica 31 agosto 2025

Ore 18:30 | Genoa-Juventus (DAZN)

Ore 18:30 | Torino-Fiorentina (DAZN/SKY)

Ore 20:45 | Inter-Udinese (DAZN)

Ore 20:45 | Lazio-Verona (DAZN)

3a GIORNATA

Sabato 13 settembre 2025

Ore 15:00 | Cagliari-Parma (DAZN)

Ore 18:00 | Juventus-Inter (DAZN)

Ore 20:45 | Fiorentina-Napoli (DAZN/SKY)

Domenica 14 settembre 2025

Ore 12:30 | Roma-Torino (DAZN)

Ore 15:00 | Atalanta-Lecce (DAZN)

Ore 15:00 | Pisa-Udinese (DAZN)

Ore 18:00 | Sassuolo-Lazio (DAZN/SKY)

Ore 20:45 | Milan-Bologna (DAZN)

Lunedì 15 settembre 2025

Ore 18:30 | Verona-Cremonese (DAZN)

Ore 20:45 | Como-Genoa (DAZN/SKY)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author