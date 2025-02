Serie A, giudice sportivo: squalificati sei calciatori

Il giudice sportivo di Serie A ha ufficializzato le sanzioni disciplinari in seguito alla 23a giornata di campionato. La punizione più severa è stata inflitta ad Alieu Fadera (Como), squalificato per due turni: il centrocampista ha ricevuto un’ammonizione per proteste e, successivamente, ha rivolto espressioni offensive all’arbitro.

Una giornata di stop per Youssef Maleh (Empoli), espulso per doppia ammonizione a causa di un comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Squalificati per un turno anche quattro giocatori già diffidati: Pietro Comuzzo (Fiorentina), Koni De Winter (Genoa) e Kouadio Emmanuel Koné (Roma) per gioco scorretto, mentre Denzel Dumfries (Inter) è stato fermato per proteste nei confronti della terna arbitrale.

Sul fronte delle ammende, la multa più alta è stata inflitta al Milan, che dovrà pagare 10 mila euro per il ritardo di tre minuti all’inizio del match e di cinque minuti nella ripresa. Atalanta e Roma dovranno versare rispettivamente 8 mila e 7 mila euro: la prima per il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi, la seconda per cori offensivi contro i sostenitori del Napoli. Sanzioni anche per Venezia (5 mila euro), Udinese (3 mila), Cagliari (2 mila), Bologna e Inter (1,5 mila ciascuna), tutte per episodi legati al lancio di fumogeni o altri oggetti dagli spalti.

