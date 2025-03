Serie A, giudice sportivo: 8 squalificati e ammende per Napoli e Inter

Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni relative alla 27a Giornata di Serie A. Sono otto i calciatori squalificati per un turno: Kempf (Como), Pavlovic (Milan), Maignan (Milan), Freuler (Bologna), Mancini (Roma), Mandragora (Fiorentina), Vojvoda (Como) e Zaniolo (Fiorentina).

Stop anche per Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, che salterà una giornata e dovrà pagare una multa di 2mila euro per proteste plateali nei confronti dell’arbitro.

Multate anche Napoli e Inter per il comportamento dei propri tifosi durante l’ultimo turno. Il club partenopeo dovrà pagare 12mila euro a causa del lancio di bottiglie nel settore ospiti e di uno sputo, seppur senza contatto, all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra avversaria. L’Inter, invece, è stata sanzionata con 8mila euro per il lancio di una lattina e di diversi oggetti nel recinto di gioco.

