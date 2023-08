Serie A: Giudice sportivo, 7.000 euro di multa al Lecce

Il giudice sportivo, dopo le partite del primo turno di Serie A, ha squalificato per una giornata Stefano Turati del Frosinone con la prova tv. Il portiere “e’ stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile e individuabile senza margine di ragionevole dubbio”, si legge nelle motivazioni. Turati è l’unico giocatore sanzionato dopo la prima giornata. Tra i dirigenti, un turno di stop è stato inflitto anche al team manager della Salernitana, Salvatore Avallone, per proteste plateali fuori dall’area tecnica. Multe alle seguenti società: Lecce (7.000 euro per lancio di oggetti nel settore ospiti e di un fumogeno nel recinto di gioco), Lazio (6.000), Frosinone (4.000), Genoa (4.000).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp